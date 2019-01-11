Политика
Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока – 2»
Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока – 2»Известия14:57
12 декабря американский конгресс проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что давление США на участников проекта не изменило хода строительства и поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся, как запланировано, 1 января 2020 года.
Известия14:57
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика
В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение
Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 17:49
Политика
Перу отозвало из Венесуэлы временного поверенного для консультаций
Правительство Перу отозвало для консультаций временного поверенного в делах в Венесуэле после вступления Николаса Мадуро на пост президента до 2025 года, сообщает в четверг МИД страны.
Обновлено в 12:50
Политика
В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа
Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».
Обновлено в 14:57
Политика
В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора
Ранее Роскомнадзор нашел на интернет-ресурсах Би-би-си материалы, в которых транслируются установки международных террористических организаций.
Обновлено в 12:14
Политика
Осудить и простить: РФ допускает возможность обмена украинских моряков
Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах пояснил «Известиям», что Москва рассматривает возможность обмена украинских граждан на россиян, которые находятся в заключении в соседней стране.
Обновлено в 16:01
Политика
Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.
Обновлено в 17:48
Политика
Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может либо оставаться в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться британским властям, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.
Обновлено в 19:49
Политика
Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви
Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).
Обновлено в 12:40
Политика
Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил
Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.
Обновлено в 12:28
Политика
Глава NASA не планирует в ближайшее время посещать Россию
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.
Обновлено в 15:42
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии
В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.
Обновлено в 10:54
Политика
Лукашенко пригрозил России утратой союзника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Порошенко заявил, что ВС Украины будут действовать по стандартам НАТО
Вооруженные силы Украины в 2020 году будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО, заявил президент страны Петр Порошенко во время поездки в четверг в Ровенскую область.
Обновлено в 12:16
Политика
Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США
Российские дипломаты посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину с очередным визитом.
Обновлено в 19:51