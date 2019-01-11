Политика

Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока – 2»
Известия
14:57

12 декабря американский конгресс проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что давление США на участников проекта не изменило хода строительства и поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся, как запланировано, 1 января 2020 года.
Известия14:57

Подробнее о событии

Германия против санкций в отношении «Северного потока-2»

Коммерсантъ15:58

В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»

RT на русском15:11

Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока – 2»

Известия14:57

МИД ФРГ: США не должны вмешиваться в политику Европы

News.ru14:38

МИД ФРГ заявил о невозможности решать в США энергетические вопросы Европы

РБК14:37

«Это не является верным путём»: МИД ФРГ осудил санкции против «Северного потока - 2»

Царьград14:26

Глава МИД Германии ответил на критику США в адрес «Северного потока — 2»

РИА Новости13:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика

В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 17:49
Политика

Перу отозвало из Венесуэлы временного поверенного для консультаций

Правительство Перу отозвало для консультаций временного поверенного в делах в Венесуэле после вступления Николаса Мадуро на пост президента до 2025 года, сообщает в четверг МИД страны.
Обновлено в 12:50
Политика

В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа

Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».
Обновлено в 14:57
Политика

В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора

Ранее Роскомнадзор нашел на интернет-ресурсах Би-би-си материалы, в которых транслируются установки международных террористических организаций.
Обновлено в 12:14
Политика

Осудить и простить: РФ допускает возможность обмена украинских моряков

Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах пояснил «Известиям», что Москва рассматривает возможность обмена украинских граждан на россиян, которые находятся в заключении в соседней стране.
Обновлено в 16:01
Политика

Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.
Обновлено в 17:48
Политика

Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может либо оставаться в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться британским властям, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.
Обновлено в 19:49
Политика

Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви

Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).
Обновлено в 12:40
Политика

Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил

Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.
Обновлено в 12:28
Политика

Глава NASA не планирует в ближайшее время посещать Россию

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.
Обновлено в 15:42
Политика

Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии

В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.
Обновлено в 10:54
Политика

Лукашенко пригрозил России утратой союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Порошенко заявил, что ВС Украины будут действовать по стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины в 2020 году будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО, заявил президент страны Петр Порошенко во время поездки в четверг в Ровенскую область.
Обновлено в 12:16
Политика

Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США

Российские дипломаты посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину с очередным визитом.
Обновлено в 19:51
ещё по теме
Главное