Футбол
Германия вышла в полуфинал молодежного чемпионата ЕвропыBookmaker-ratings.ru 16:53
В рамках третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы состоялись поединки в группе В. Германия и Австрия расписали мировую, а Дания взяла верх над Сербией. По итогам этих встреч сборная Германии с семью очками в активе заняла первое место в группе и вышла в полуфинал.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
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В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
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На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
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Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
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Политика
Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
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«Мониторинг статотчетности» - первый опыт и первые итоги
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Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
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Обновлено в 12:09
Общество
Blablacar припомнили нелегалов
Перевозчики вновь потребовали блокировки сервиса в России Претензии российских автобусных перевозчиков к французскому онлайн-сервису BlaBlaCar дошли до арбитражного суда.
Обновлено в 18:42
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
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Обновлено в 18:45
Общество
Умерла писательница Джудит Кранц
Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
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Обновлено 21 июня в 22:39
Общество
Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами
Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Общество
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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
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Политика
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В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:43
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Культура
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Обновлено вчера в 12:29
Авто
На аукционе продадут один из трех кемперов Porsche
В городе Монтерей, Калифорния, на аукционе Mecum планируется продажа одного из трёх когда-либо выпущенных экземпляров фургона Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска Эксклюзивный кемпер Porsche весьма похож на старинный автобус компании Volkswagen.
Обновлено в 02:37
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Музыка
Музыкант и композитор Дейв Бартоломью скончался в США
В клинике американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в возрасте 100 лет скончался звезда рок-н-ролла, музыкант и композитор Дейв Бартоломью.
Обновлено в 20:15
Экономика
Россия начинает предпринимать важные шаги для отказа от доллара
Попытки постепенно уйти от доллара предпринимает не только Россия, но и, например, Китай.
Обновлено в 07:14
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах
Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году.
Обновлено в 19:22
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01