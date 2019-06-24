Футбол
Германия вышла в плей-офф на молодежном чемпионате мираBobsoccer 17:20
Сборная Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы среди футболистов не старше 21 года. В заключительном матче немецкая сборная сыграли вничью с австрийцами (1:1). Германия с 7 очками заняла первое место в группе, австрийцы с четырьмя очками заняли третью строчку.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:55, Вашингтон
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Долг казино красен
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Происшествия
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Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
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Джо Сестак намерен участвовать в президентских выборах в США
Бывший конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:40
Общество
«Мониторинг статотчетности» - первый опыт и первые итоги
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Политика
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Считается, что головная боль может возникать от гипоксии, т.е. недостатка кислорода в организме, возникающего, например, из-за духоты в помещении, недосыпа и т.д. В этом случае есть рекомендация встать и прогуляться по улице.
Обновлено в 17:08
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На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
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В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
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Обновлено в 10:24
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Наталья Рудова высмеяла слухи о своей беременности
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