Футбол

Германия в концовке вырвала победу у Голландии в отборе на Евро-2020Нева Спорт 01:41

Нидерланды — Германия
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
15′
Лерой Сане
34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
46′
Маттейс Де Лигт
48′
Мемфис Депай
63′
70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
90′+1′
На 63-й минуте отличился Мемфис Депай. Германия не была согласна с ничейным результатом и вырвала три очка на последней основной минуте матча: победный гол забил Нико Шульц с передачи Марко Ройса.
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