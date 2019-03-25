Германия в концовке вырвала победу у Голландии в отборе на Евро-2020Нева Спорт 01:41

На 63-й минуте отличился Мемфис Депай. Германия не была согласна с ничейным результатом и вырвала три очка на последней основной минуте матча: победный гол забил Нико Шульц с передачи Марко Ройса.

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