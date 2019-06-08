Футбол

Германия уверенно обыграла Белоруссию в матче отбора на Евро-2020Матч ТВ вчера в 16:35

Беларусь — Германия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Борисов-арена»
13′
Лерой Сане
Валерий Громыко
Никита Корзун
57′
62′
Марко Ройс
Денис Лаптев
Максим Скавыш
63′
Юрий Ковалев
Михаил Гордейчук
69′
71′
Серж Гнабри
Юлиан Дракслер
76′
Марко Ройс
Юлиан Брандт
Игорь Шитов
77′
81′
Илкай Гюндоган
Леон Горетцка
Никита Корзун
90′+4′
Сборная Германии одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Лерой Зане и Марко Ройс.
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