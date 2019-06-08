Германия уверенно обыграла Белоруссию в матче отбора на Евро-2020Матч ТВ вчера в 16:35

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Лерой Зане и Марко Ройс.

Германия уверенно обыграла Белоруссию в матче отбора на Евро-2020

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.

Игры Состоялась мировая премьера геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order Презентацию геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order провела компания Electronic Arts. Это произошло на конференции EA Play.

Общество Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Единоборства Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.

Единоборства Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238 Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".

Политика Министры финансов Японии и США провели встречу Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин рассказал в своём твиттере, что провёл встречу со своим японским коллегой Таро Асо.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ужесточили наказание за кражу электричества. Как сообщает РИА Новости соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Общество WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.

Экономика Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.

Музыка Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде» Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".

Общество «Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.

Происшествия Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.

Происшествия Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.

Единоборства Шевченко нокаутировала соперницу ударом ногой в голову В начале второго раунда Валентина пробила мощный удар ногой в голову, после которого соперница надолго потеряла сознание.

Игры Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.

Политика Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве» Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».

Наука Ученые выяснили главную причину старения В соответствии с проведенными исследованиями, ученым удалось узнать то, что надлежащие генетические программы, которые отвечают за долгий срок жизни организма, функционируют приблизительно до современного среднего возраста.

Авто Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.

Экономика Контроль за большегрузами наладят осенью Конкурс на создание российской системы автоматического весогабаритного контроля может начаться осенью, сообщает DEITA.

Политика Мексика предоставит гумпомощь направляющимся в США мигрантам Президент уточнил, что кроме гумпомощи, его страна будет предлагать "возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния" тем, кто в Мексике ждет ответа на запрос об убежище, чтобы легально попасть в США.

Политика Козак рассказал, кто должен определять внешнюю политику Молдавии Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что события в Молдавии - внутриполитический процесс, но Москве важно, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, отражающие волю ее жителей.