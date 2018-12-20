Политика

Германия требует от РФ возврата культурных ценностей времён СССР
REGNUM
вчера в 23:22

Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию. Этот вопрос по-прежнему остаётся открытым. Об этом заявили в немецком посольстве в Москве.
REGNUMвчера в 23:22
с чего всё началось

Возвращать — плохая примета: ФРГ заговорила о реституции трофеев СССР

Германия вновь призывает Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ: В ФРГ призвали Россию вернуть вывезенные культурные ценности

RT на русскомвчера в 22:15

ФРГ попросила Россию вернуть культурные ценности

URA.Ruвчера в 21:12

Германия позарилась на советские трофеи

Lenta.ruвчера в 20:33

Германия захотела забрать советские трофеи

РЕН ТВвчера в 21:27

Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР

РИА Новостивчера в 19:49

ФРГ попросила Россию вернуть трофеи СССР

Телеканал 360°вчера в 18:59

Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР

Известиявчера в 16:35
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:54, Ашберн
Армия и оружие

США начали выводить войска из Сирии

Обновлено вчера в 10:49
Политика

Bloomberg: Турция предлагала США изучить российские С-400

Обновлено вчера в 23:35
Политика

Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморья

Олег Кожемяко, победивший на повторных выборах губернатора Приморья, в четверг официально вступил в должность, передает с церемонии инаугурации корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 00:14
Политика

США расширили санкционные списки в отношении России

США расширили санкционные списки в отношении России.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Сенат США одобрил временный бюджет

Сенат США проголосовал большинством за принятие временного бюджета до 8 февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина

Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти страны намерены вскоре снова осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив, передает "Би-би-си Украина".
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме в США

Российские дипломаты посетили россиянку Марию Бутину в американской тюрьме. Об этом сообщили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Путин проведет 14-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в четверг соберет традиционную большую пресс-конференцию.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

МЧС приступило к доставке 84-й партии гуманитарной помощи для Донбасса

МЧС России приступило к доставке 84-й партии гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Япония сняла гриф «секретно» с материалов переговоров с США по Курилам

Дед премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Нобусукэ Киси, занимавший пост премьера в 1960 году, готовил к обсуждению с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром вопрос о возможности получения от СССР только двух, а не четырех островов южных Курил.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Песков заявил об информационной войне на несколько фронтов

По мнению пресс-секретаря Кремля, в мире ведется информационная война.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Генпрокурор обвинила президента Бразилии в коррупции и отмывании денег

Генпрокурор Бразилии Ракель Додж предъявила обвинения в коррупционных преступлениях и отмывании денег президенту страны Мишелу Темеру, пишет Reuters со ссылкой на заявление генпрокуратуры.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Порошенко отправил в отставку советника по гуманитарным вопросам

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего советника по гуманитарным вопросам Ольгу Богомолец.
Обновлено в 00:24
Политика

Украину пригрозили лишить безвиза

Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.
Обновлено вчера в 14:17
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Михаил Швыдкой
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании, министр культуры Российской Федерации, председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, президент Академии российского телевидения, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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