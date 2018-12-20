Германия вновь призывает Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс.

с чего всё началось

Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию. Этот вопрос по-прежнему остаётся открытым. Об этом заявили в немецком посольстве в Москве.

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