Политика

Германия требует от РФ возврата культурных ценностей времён СССР
REGNUM
вчера в 23:22

Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию. Этот вопрос по-прежнему остаётся открытым. Об этом заявили в немецком посольстве в Москве.
REGNUMвчера в 23:22
с чего всё началось

Возвращать — плохая примета: ФРГ заговорила о реституции трофеев СССР

Германия вновь призывает Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс.
Известиявчера в 16:01

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В Госдуме отреагировали на желание Германии вернуть трофеи СССР

Газета.Ru03:39

СМИ: В ФРГ призвали Россию вернуть вывезенные культурные ценности

RT на русскомвчера в 22:15

Швыдкой назвал условие диалога о возвращении Германии трофейных ценностей

РБКвчера в 20:45

Германия захотела забрать советские трофеи

РЕН ТВвчера в 21:27

Германия требует, чтобы Россия вернула культурные ценности времен СССР

РИА Новостивчера в 19:49

ФРГ попросила Россию вернуть трофеи СССР

Телеканал 360°вчера в 18:59

Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР

Известиявчера в 16:35
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Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Политика

Началась Большая пресс-конференция Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в российской столице в полдень по московскому времени.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

В МИД РФ отреагировали на решение США о выводе войск из Сирии

Решение Вашингтона о выводе войск с территории Сирии может дать положительный импульс политическому урегулированию в арабской республике.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

В Японии рассекречены переговоры 1960 года с США по Курилам

Премьер-министр островного государства Нобусукэ Киси в 1960 году намеревался согласовать с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром вопрос получения не четырёх, а двух Курильских островов — Шикотана и Хабомаи.
Обновлено в 01:42
Политика

В Раде предложили лишить названия каноническую УПЦ

Обновлено в 03:53
Политика

Bloomberg: Турция задумалась о передаче С-400 военным США для изучения

Обновлено в 02:07
Армия и оружие

«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии

Обновлено в 04:11
Политика

Минфин США снимает санкции с «Русала», но не с Дерипаски

Обновлено в 22:59 Минфин США объявил, что снимает санкции с "Русала". При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+.
Обновлено вчера в 13:10
Политика

Олег Кожемяко официально вступил в должность губернатора Приморья

Олег Кожемяко, одержавший победу на выборах губернатора Приморского края, официально вступил в должность.
Обновлено в 01:34
Политика

Швейцария заморозила счета Януковича еще на год

"19 декабря Федеральный совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов сбежавшего украинского президента Виктора Януковича и его окружения", - говорится в посте.
Обновлено в 04:03
Политика

Захарова назвала провокацией планы Украины в Керченском проливе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие

В Китае назвали уровень военного сотрудничества с Россией рекордным

В минобороны КНР заявили о рекордно высоком уровне военного сотрудничества и политического доверия с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика

Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина

Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:16
Политика

МЧС доставит в Донбасс новогодние подарки

Сообщается, что в составе гумпомощи детские продуктовые наборы, медицинское имущество, медикаменты, а также новогодние подарки.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Сенат США принял временный бюджет

Сенат США по итогам голосования принял временный бюджет до восьмого февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

47 террористов за год нейтрализовала Росгвардия на Северном Кавказе

Почти полсотни участников бандгрупп и террористических ячеек нейтрализовано за текущий год воинскими частями и подразделениями Росгвардии и Минобороны, со ссылкой на информацию пресс-службы Росгвардии 20 декабря сообщает Интерфакс.
Обновлено в 04:02
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Михаил Швыдкой
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании, министр культуры Российской Федерации, председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, президент Академии российского телевидения, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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