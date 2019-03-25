Германия с трудом победила Голландию в матче квалификации Евро-2020Газета.Ru 18:31

Сборная Германии с трудом обыграла национальной команду Голландии в матче отборочного этапа на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

Германия с трудом победила Голландию в матче квалификации Евро-2020

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