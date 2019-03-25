Футбол

Германия с трудом победила Голландию в матче квалификации Евро-2020Газета.Ru 18:31

Нидерланды — Германия
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
15′
Лерой Сане
34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
46′
Маттейс Де Лигт
48′
Мемфис Депай
63′
70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
90′+1′
Сборная Германии с трудом обыграла национальной команду Голландии в матче отборочного этапа на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.
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