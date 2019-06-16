Футбол
Германия с победы начала молодежный ЧЕМатч ТВ 16:51
Сборная Германии переиграла команду Дании в матче первого тура молодежного чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1. По итогам встречи немцы занимают первое место в группе В, а датчане идут третьими.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
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Xiaomi Mi 9T официально представлен в России
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США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
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Обновлено в 19:30
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Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Экономика
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Происшествия
В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
Вовремя чемпионского парада клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" неизвестный открыл огонь, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:40
Происшествия
В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести
Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
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Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о самочувствии продюсера после выписки из больницы.
Обновлено в 09:54
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По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб. Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из "котловой" схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование).
Обновлено вчера в 18:31
Спорт
Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
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Музыка
У фронтмена Megadeth диагностировали рак горла
Обновлено в 15:22
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено в 14:14
Гаджеты
Realme вышел на российский рынок
Первая модель, realme 3, продвигается под слоганом «Заряди свой стиль».
Обновлено в 17:00
Интернет
Genius.com уличил Google в краже текстов песен
Google обвиняют в том, что в специальном блоке результатов поиска она отображает полный текст песен, который пользователи могут прочитать целиком, не переходя на другой сайт.
Обновлено в 11:48
Политика
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
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Шоу-бизнес
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По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
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Экономика
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Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Общество
Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
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Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail
Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
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Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
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Умер генерал армии Филипп Бобков
Генерал советской армии скончался на 94-м году жизни, сообщают СМИ.
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Шоу-бизнес
Платье Екатерины Шпицы для «Кинотавра» весило более 8 кг
Наряд был расшит черными камнями. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Известно, что платье весило более восьми килограммов.
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