Германия с победы начала молодежный ЧЕМатч ТВ 16:51

Сборная Германии переиграла команду Дании в матче первого тура молодежного чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1. По итогам встречи немцы занимают первое место в группе В, а датчане идут третьими.

Германия с победы начала молодежный ЧЕ

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