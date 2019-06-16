Футбол

Германия с победы начала молодежный ЧЕМатч ТВ 16:51

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Сборная Германии переиграла команду Дании в матче первого тура молодежного чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1. По итогам встречи немцы занимают первое место в группе В, а датчане идут третьими.
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