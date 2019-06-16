Германия разобралась с Данией на молодежном чемпионате ЕвропыBookmaker-ratings.ru 16:51

В рамках молодежного чемпионата Европы по футболу был сыгран еще один поединок в группе В. Сборная Германии без проблем одолела команду Дании.

Германия разобралась с Данией на молодежном чемпионате Европы

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Общество Составлен рейтинг регионов РФ по уровню жизни семей Среднестатистическая российская семья с двумя работающими родителями и с двумя детьми в 2018 году после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов родителей и детей имеет максимально возможный остаток в размере 44,3 тысяч рублей Эксперты РИА Новости отмечают, что в 2018 году произошел рост объема максимально возможного остатка после минимальных затрат.

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