Футбол
Германия разобралась с Данией на молодежном чемпионате ЕвропыBookmaker-ratings.ru 16:51
В рамках молодежного чемпионата Европы по футболу был сыгран еще один поединок в группе В. Сборная Германии без проблем одолела команду Дании.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
Обновлено в 00:42
Политика
ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину
Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Экономика
РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов
Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов на 1,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:33
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Политика
США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 14:05
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по уровню жизни семей
Среднестатистическая российская семья с двумя работающими родителями и с двумя детьми в 2018 году после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов родителей и детей имеет максимально возможный остаток в размере 44,3 тысяч рублей Эксперты РИА Новости отмечают, что в 2018 году произошел рост объема максимально возможного остатка после минимальных затрат.
Обновлено вчера в 18:22
Гаджеты
Redmi K20 Pro стал самым быстрым смартфоном по версии AnTuTu
Как известно, аппарат Redmi K20 Pro базируется на процессоре Snapdragon 855, а также получил восемь гигабайтов оперативной и до 256 гигабайтов собственной физической памяти.
Обновлено в 16:30
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Из минометов убили 11 мирных жителей в Алеппо
Сообщается, что погибли 11 мирных жителей, еще 15 человек были ранены.
Обновлено в 15:40
Политика
Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев оригинально ответил на слухи о себе
Обновлено в 13:40
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено в 11:25
Происшествия
«Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова»
Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
Обновлено в 11:15
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено в 07:27
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Челси» отказал претендующим на Виллиана «Барселоне» и «Атлетико»
"Аристократы" отказались продавать 30-летнего бразильца "Барселоне" и мадридскому "Атлетико", которые предложили за футболиста почти 40 миллионов евро.
Обновлено в 13:40
Футбол
Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию
Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Байер» подписал защитника «Аякса» Синкгравена
Защитник «Аякса» Дэйли Синкгравен сменил клуб. 23-летний голландец продолжит карьеру в «Байере».
Обновлено в 15:29
Космос
Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥
В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино
Исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов был избит неизвестными около своего дома. Об этом сам Тельнов сообщил ТАСС.
Обновлено в 17:21
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Музыка
Тейлор Свифт и Кэти Перри обнялись в новом клипе You Need to Calm Down
В Сети опубликован новый клип американской певицы Тейлор Свифт на песню You Need to Calm Down.
Обновлено в 11:14