Футбол
Германия разгромила Сербию на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт-Экспресс 17:06
В матче группового турнира молодежного чемпионата Европы сборная Германии обыграла команду Сербии (6:1). В составе победителей хет-трик сделал Лука Вальдшмидт. Германия набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. У Сербии ноль очков и последняя позиция.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:46, Ашберн
Происшествия
В Мексике похитили американского студента
Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено в 18:03
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 18:10
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Транспорт
«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер
Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Происшествия
Суд смягчил меру пресечения главе Минэкономики Дагестана Хасбулатову
Кировский районный суд Махачкалы освободил из-под стражи и отправил под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, задержанного по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов.
Обновлено в 12:58
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Политика
Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Теннис
Шарапова во втором круге турнира в Мальорке проиграла Кербер
Россиянка Мария Шарапова во втором круге теннисного турнира в Мальорке уступила немке Анжелике Кербер.
Обновлено в 12:41
Гаджеты
В iOS 13 обнаружена опция для слежки за чужими iPhone
В современной iOS 13 обнаружена опция, позволяющая осуществлять слежку за чужими iPhone.
Обновлено в 13:06
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Общество
Игорь Быкариз: «Парк обустроим по науке»
Обновлено в 19:54
Общество
Кандидат на пост Главы Башкирии Владимир Кобзев: Мусор мы будем продавать!
Если люди начнут сортировать мусор, то цена может и должна измениться.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский назвал законы Украины «трешем»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отдельные законы Украины устарели. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:54
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Общество
В Сахалинской области посчитают, сколько людей нуждаются в переселении
В начале совещания Андрей Хапочкин пояснил, что к нему поступают обращения от жителей Охи с просьбой о восстановлении существовавшей в 2013 году программы переселения пенсионеров Охинского района на юг острова (село Троицкое) и он хочет разобраться, возможно ли эту программу восстановить.
Обновлено в 18:01
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном беспилотника США
Пентагон предоставил карту полета беспилотного разведывательного летательного аппарата ВМС США RQ-4 в Ормузском проливе, сбитого накануне в воздушном пространстве иранскими военными.
Обновлено в 20:11
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено в 11:03
Общество
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Террористы готовят на юге Идлиба новую попытку наступления на САА
Еще несколько установок РСЗО в сопровождении трех танков и нескольких грузовиков с боевиками прибыли в Аль-Латамин – еще один крупный оплот террористов на юге идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок
Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено в 20:02