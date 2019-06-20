Футбол
Германия разгромила Сербию на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт-Экспресс 17:06
В матче группового турнира молодежного чемпионата Европы сборная Германии обыграла команду Сербии (6:1). В составе победителей хет-трик сделал Лука Вальдшмидт. Германия набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. У Сербии ноль очков и последняя позиция.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:39, Вашингтон
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«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
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Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
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Футбол
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Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
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Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power
Обновлено в 14:56
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
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Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу оказалась полностью провальной, считают в Киеве.
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Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
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Политика
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух
Обновлено в 16:05
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
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Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой
По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.
Обновлено в 09:00
Политика
На Украине скончался жестоко избитый в Черкассах журналист
Обновлено в 03:59
Культура
Николай Фоменко поделился впечатлениями от получения ордена
Актер, музыкант и телеведущий Николай Фоменко получил из рук министра культуры РФ Владимира Мединского орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Обновлено в 17:10
Политика
Российский депутат рассказал подробности нападения на делегацию в Грузии
Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении на российскую делегацию в Грузии.
Обновлено в 17:12
Общество
Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства
Сын продюсера Бари Алибасов — младший прокомментировал слова отца о лишении его наследства.
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Кино
Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза
Обновлено в 16:37
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
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Обновлено в 13:15
Кино
Актерский состав Space Jam 2 пополнили несколько звезд НБА
Обновлено в 11:48
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
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Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о расставании
Популярная пара Мила Кунис и Эштон Катчер решили ответить людям, которые думают, что они расстались.
Обновлено в 08:55
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Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
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Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Авто
Компания Lexus представила новые адаптивные фары BladeScan
Компания Lexus представила новые адаптивные светодиодные фары.
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Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Финансы
Инвесторы из Британии и США скупили около 86% евробондов России
Основными покупателями доразмещенных долларовых евробондов России стали инвесторы из Великобритании и США, сообщает российский Минфин.
Обновлено в 15:50