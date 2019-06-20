Футбол

Германия разгромила Сербию на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт-Экспресс 17:06

В матче группового турнира молодежного чемпионата Европы сборная Германии обыграла команду Сербии (6:1). В составе победителей хет-трик сделал Лука Вальдшмидт. Германия набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. У Сербии ноль очков и последняя позиция.
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Сборная Германии разгромила команду Сербии на молодежном Евро

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Германия разгромила Сербию на молодежном чемпионате Европы

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