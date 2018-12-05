Политика
Германия против ужесточения антироссийских санкций, заявил немецкий посол
Германия против ужесточения антироссийских санкций, заявил немецкий посолРИА Новости21:33
Германия считает контрпродуктивным введение новых санкций против России в связи с ситуацией в Керченском проливе, так как подобный шаг может привести к эскалации конфликта, об этом заявил посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель, сообщает агентство "Украинские новости".
РИА Новости21:33
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Германия выступает против ужесточения санкций против России, заявил немецкий посол
Народные новости22:05
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Политика
В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei
Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Обновлено в 23:02
Армия и оружие
CNN: США готовятся отправить свои корабли в Черное море
Обновлено в 23:17
Политика
Путин указал на отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД
Президент России Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
Американский ракетный эсминец McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.
Обновлено в 22:24
Политика
Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо
Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства о введении на шесть месяцев моратория на повышение налогов на топливо.
Обновлено в 20:16
Политика
Абэ пригласил Путина посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии
Премьер Японии Синдзо Абэ пригласил российского президента Владимира Путина посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября 2019 года, сообщил заместитель генерального секретаря Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда в телепрограмме канала BS-Fuji.
Обновлено в 22:52
Армия и оружие
SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:52
Политика
СБУ допросила священников УПЦ по делу о госизмене
Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ в качестве свидетелей по статьям "Государственная измена" и "Разжигание межрелигиозной вражды", заявила пресс-секретарь управления Инна Илючок.
Обновлено в 23:14
Политика
Прилепин объяснил, почему бросил воевать в Донбассе
Обновлено в 23:02
Политика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 23:18
Политика
В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца
Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 23:09
Армия и оружие
В Алеппо восстановили около 130 школ
Обновлено в 22:24
Политика
В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим
На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа, трансляцию ведет CNN.
Обновлено в 17:50
Политика
МИД пообещал ответить на высылку российского дипломата из Словакии
Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности, заявили в МИД России.
Обновлено в 21:00
Политика
Рада может вернуть Бандере звание Героя Украины
Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских националистов Степану Бандере, документ зарегистрирован в среду на сайте Верховной рады.
Обновлено в 19:55