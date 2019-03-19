Политика

Германия призвала ЕС немедленно отменить санкции против РоссииNewInform 10:32

Немецкий депутат заявил, что введенные против Москвы санкции не ведут к поиску решения ситуации вокруг Крыма. Германия вновь заговорила об отмене антироссийских санкций. Депутат бундестага Штефан Койтер призвал политиков из Евросоюза, которые и ввели ограничения, немедленно их снять.
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В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму

Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за Крыма, не ведут к поиску решения, и призвал отменить их.
РИА Новости09:30

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RT на русском09:29

В Бундестаге призвали срочно отменить санкции ЕС против России из-за Крыма

РЕН ТВ09:27
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
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Российские театры присоединились международной благотворительной акции "Возьмите ребенка в театр", в рамках которой дети из малообеспеченных семей или домов-интернатов смогут бесплатно посмотреть спектакль.
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Зонд НАСА раскрыл секрет рождения и родину «астероида судного дня»

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NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит

Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
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На световой луч реагируют специфические узоры из нанофотонов, нанесенные на поверхность предметов.
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Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
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«Реал» сделал трансферный запрос по Икарди

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В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
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Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения

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Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
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