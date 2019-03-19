Германия призвала ЕС немедленно отменить санкции против РоссииNewInform 10:32

Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за Крыма, не ведут к поиску решения, и призвал отменить их.

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Немецкий депутат заявил, что введенные против Москвы санкции не ведут к поиску решения ситуации вокруг Крыма. Германия вновь заговорила об отмене антироссийских санкций. Депутат бундестага Штефан Койтер призвал политиков из Евросоюза, которые и ввели ограничения, немедленно их снять.

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