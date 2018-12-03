Политика
Правительство Германии приветствует соглашение о 90-дневном «перемирии» в торговой войне между США и Китаем, 3 декабря передает агентство Reuters. Согласно заявлению министерства экономики ФРГ, правительство поддерживает любую деэскалацию напряженности в международной торговле.
REGNUMвчера в 13:35
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Политика
Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву для встречи с Путиным
Обновлено в 08:55
Политика
Власти Франции объявили мораторий на повышение налогов на топливо
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении моратория на повышение налогов на топливо сроком на шесть месяцев из-за проходящих в стране акций протеста, сообщает Le Monde.
Обновлено в 08:57
Политика
Forbes назвал самых влиятельных женщин мира
Обновлено в 08:57
Политика
Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев собирается подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 08:38
Политика
В Кремле напомнили позицию России по транзиту газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил позицию России по отношению к ситуации с транзитом российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Израиль приступил к поиску туннелей «Хезболлах» на границе с Ливаном
Обновлено в 08:56
Политика
В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным
День Конституции должен быть снова объявлен выходным днём, это поможет привлечь внимание к изучению Основного закона и поднять интерес к нему, считает сенатор Людмила Нарусова.
Обновлено в 08:58
Политика
Путин призвал не оставлять жителей Тверской области без телевидения
О переходе Тверской области на цифровое ТВ и туристическом будущем региона президент поговорил с губернатором Игорем Руденей.
Обновлено в 08:46
Политика
Опубликовано видео с выступлением пьяного Порошенко
Обновлено в 08:41
Политика
Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД
Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:43
Политика
На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения
Закон утверждает указ президента Украины о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин не планирует контакты с Эр-Риядом перед встречей ОПЕК+
Обновлено в 05:27
Политика
Путин подписал указ о двух госпремиях
Президент подписал указ о присуждении госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности (председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву) и госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2018 года (главе фонда помощи больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" Льву Амбиндеру).
Обновлено в 08:45
Политика
Володин поручил упростить принятие украинцев в гражданство России
Ранее Путин заявил, что Россия не будет вводить ограничения против граждан Украины, а пойдёт по пути либерализации получения российского гражданства для украинцев.
Обновлено в 08:17
Политика
Курц назвал приоритетной целью снижение напряженности между ЕС и РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за нормализацию отношений с Россией.
Обновлено в 08:35