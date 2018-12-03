Политика

Германия приветствует «перемирие» США и Китая
REGNUM
вчера в 13:35

Правительство Германии приветствует соглашение о 90-дневном «перемирии» в торговой войне между США и Китаем, 3 декабря передает агентство Reuters. Согласно заявлению министерства экономики ФРГ, правительство поддерживает любую деэскалацию напряженности в международной торговле.
REGNUMвчера в 13:35

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Германия приветствует «перемирие» США и Китая

REGNUMвчера в 13:35
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Политика

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Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев собирается подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе.
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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