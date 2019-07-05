Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИГазета.Ru вчера в 10:47
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании Shell. Как отмечается, причиной такого решения стали технические проблемы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:03, Вашингтон
Политика
Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обострением ситуации в Ливии
Путин и Эрдоган заявили обеспокоенность обострением в Ливии и высказались за скорейшее прекращение огня и возобновление переговорного процесса.
Обновлено в 06:47
Политика
Часть оппозиционных кандидатов в Мосгордуму не смогли собрать подписи
Кто из оппозиционеров может не собрать подписи Суббота, 6 июля, — последний день сдачи документов и подписей для регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Власти уточнили число пассажиров перевернувшегося на Кубани катера
На борту прогулочного катера, который перевернулся в Черном море близ поселка Джубга, находились 55 человек, заявил глава Туапсинского района Анатолий Русин.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала
По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
Спорные слова замглавкома ВКС вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Он посчитал, что летчикам не надо хорошо платить.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Найдены родители избитой в Ингушетии девочки
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Футбол
Фарфан перенесет операцию на колене
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан перенесет операцию на колене.
Обновлено вчера в 04:19
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Футбол
Румынский клуб лишили победы в Кубке чемпионов и 45 национальных трофеев
В Румынии местный суд принял громкое и сенсационное решение в деле между клубами "Стяуа" и ФКСБ.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено в 06:51
Авто
В РФ в новой комплектации доступен кроссовер Kia Sportage
В России стартовали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации - она получила название Luxe+ и будет занимать место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Москве задержали участницу пикета в поддержку сестер Хачатурян
В Москве на Болотной площади задержали Валентину Лузанову, которая стояла в одиночном пикете в поддержку сестер Хачатурян.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии
Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Футбол
Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»
Сутормин окажется в Петербурге по одному из двух вариантов: либо аренда с правом выкупа, либо полноценное приобретение прав сразу – на тех же условиях, на которых хавбек перешел в "Рубин".
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»
Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
Обновлено в 04:40
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота
Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено вчера в 03:29
Общество
Появилось видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в море
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выложил ролик, на кадрах которого запечатлены перевозка и выпуск первой партии косаток и белух в Охотское море, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 03:48