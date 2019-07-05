Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИГазета.Ru вчера в 10:47
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании Shell. Как отмечается, причиной такого решения стали технические проблемы.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес
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Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
В России упростили порядок оформления наследства
С 5 июля вступил в силу приказ Минэкономразвития об упрощении нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Изготовитель перевернувшегося возле Туапсе судна признал его перегруз
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины
Обновлено вчера в 10:14
Финансы
Хорватия намерена вступить в еврозону
Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика
В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13
Армия и оружие
Представители РФ и Белоруссии совершат наблюдательный полёт над Литвой
Обновлено вчера в 05:47
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:01
Энергетика
Британский суд арестовал дивиденды Газпрома по иску Украины
Суд Великобритании принял решение заморозить выплату компании «Газпром» дивиденды Nord Stream в размере 145 млн долларов США, сообщает национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Более 2,7 тыс. жилых домов остаются подтопленными в Иркутской области
Обновлено 04 июля в 13:24
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:32
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Главу центробанка Турции отправили в отставку
Председатель центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку, на его место назначен бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семь человек погибли при крушении вертолета, который следовал в США с Багамских островов, передаёт агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 01:16
Армия и оружие
Индия представила образец артиллерийской системы залпового огня
Генеральный директор военно-промышленной компании «Bharat Forge» Раджиндар Сингх Бхатийя, выступая перед представителями СМИ, представил новый образец первой буксируемой интегрированной артиллерийской системы полностью индийского производства – ATAGS.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа
В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено вчера в 02:25
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Музыка
Амстердам отказался проводить у себя «Евровидение-2020»
Фемке Халсема — мэр Амстердама — рассказала, почему город отказывается принимать у себя международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020».
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49