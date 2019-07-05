Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИГазета.Ru вчера в 10:47

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании Shell. Как отмечается, причиной такого решения стали технические проблемы.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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