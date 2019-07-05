Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИГазета.Ru вчера в 10:47

В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба" из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку "чистой" нефти.
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Газета.Ruвчера в 18:33
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Художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Евгений Марчелли в результате сложившейся конфликтной ситуации с директором Алексеем Туркаловым принял решение написать заявление об уходе, об этом он рассказал в пятницу журналистам.
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