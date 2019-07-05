Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИГазета.Ru вчера в 10:47
В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба" из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку "чистой" нефти.
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