Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИГазета.Ru вчера в 10:47

В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу "Дружба" из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку "чистой" нефти.
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Shell сообщила о новой приостановке немецким НПЗ приема нефти по «Дружбе»

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Органические хлориды вновь нашли в нефтепроводе «Дружба»

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Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Lenta.ruвчера в 18:15

НПЗ в Германии приостановил прием нефти из РФ из-за роста концентрации хлорорганики

ПРАЙМвчера в 10:37
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Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
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Журналист из США восхитился Крымом

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Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала

По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.
Обновлено в 05:22
Футбол

Источник: «Зенит» может включить Джорджевича в сделку по трансферу Рогича

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Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
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Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике

Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Политика

Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу, 6 июля, подержал включение в проект резолюции поправки, в соответствии с которой Россия якобы несет ответственность за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:04
Происшествия

Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве

Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
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Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Зеленский назначил нового главу Львовской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Пострадавшую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Обновлено вчера в 16:53
Общество

Московское метро выпустило «Тройку» с изображением большой панды

Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Минобороны России усилит группировку вооружённых сил в Тулуне

Минобороны России усилит группировку ВС в Тулуне, работающую над ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 05:34
Общество

Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся

За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 05:00
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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы

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На Марсе начался новый «сезон бурь»

Недавно исследователи сообщили, что в мае текущего года на Марсе начался новый сезон пылевых бурь.
Обновлено 04 июля в 16:50
Происшествия

Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены

Обновлено вчера в 22:20
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкомат

Центробанк обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова

Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
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В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
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Посол РФ в США отреагировал на сокращение срока заключения Бутиной

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в беседе с журналистами прокомментировал сокращение срока россиянке Марии Бутиной, осужденной в США.
Обновлено в 04:57
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Общество

Появилось видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в море

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Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Несколько человек погибли при обстреле в сирийской провинции Хама

Несколько мирных жителей были убиты, многие пострадали в результате обстрела города Сукейлабия в сирийской провинции Хама.
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Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России

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