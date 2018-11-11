Политика

Германия прекратила поставки оружия Эр-Рияду из-за убийства Хашкаджи
РБК
07:54

Правительство ФРГ приняло решение полностью прекратить поставку вооружения в Саудовскую Аравию, сообщает издание RP Online со ссылкой на Министерство экономики. Такая мера стала следствием убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
РБК07:54

Подробнее о событии

Германия остановила экспорт оружия в Саудовскую Аравию

РИА Новости09:02

Саудовскую Аравию лишили оружия из-за убийства журналиста

Lenta.ru09:01

Германия прекратила поставки вооружения Саудовской Аравии

RT на русском08:06

Правительство ФРГ приняло решение о санкциях в отношении Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги

Эхо Москвы09:05

Германия прекратила поставки оружия в Саудовскую Аравию из-за дела Хашокджи

Коммерсантъ07:59

Германия прекратила поставки оружия Эр-Рияду из-за убийства Хашкаджи

РБК07:54

Германия прекращает поставку вооружений в Саудовскую Аравию

ТАСС07:44
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Политика

Путин: решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа

«Решение Соединённых Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — заявил Путин.
Обновлено в 15:16
Политика

ЕС пригрозил России «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море

Евросоюз примет "целевые" меры в свете ситуации между Россией и Украиной в Азовском море, поскольку руководству ЕС не нравится поведение Москвы, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 15:26
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Рогозин извинился за видео опытов над таксой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин извинился за публикацию видео опытов над псом Николосом, которого поместили в кислородосодержащую жидкость.
Обновлено в 15:25
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Рогозин ознакомится с космическим кораблем Илона Маска

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетит в США космический центр Джонсона и ознакомится с кораблем Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска, сообщил в понедельник заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.
Обновлено в 15:14
Политика

Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России»

Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского, который выступал за отмену пенсий по старости, исключили из состава «Единой России».
Обновлено в 15:18
Политика

Постпред допустил приостановку членства России в ОЗХО

Россия рассматривает все форматы участия в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в том числе и приостановку членства.
Обновлено в 14:58
Политика

В Сербии заявили о готовности подключиться к «Турецкому потоку»

Обновлено в 14:19
Политика

В отношении Браудера возбудили новое уголовное дело

В России возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

США предложили Украине списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry

Украина получила от США предложение купить два списанных фрегата типа Oliver Hazard Perry, заявил 19 ноября в эфире «Пятого канала» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 14:39
Политика

Наследный саудовский принц посетит саммит G-20 в Аргентине

Обновлено в 15:08
Политика

Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

Украина готова приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займёт кандидат от России Александр Прокопчук.
Обновлено в 13:25
Политика

Матвиенко возглавила Совет по госполитике в сфере защиты семьи и детей

Председателем совета, в соответствии с указом президента, назначена спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, а ее заместителями — вице-премьер Татьяна Голикова и Советник президента Александра Левицкая.
Обновлено в 14:49
Политика

Украинская поэтесса обвинила Россию в «присвоении» советского кино

Украинская поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова заявила, что Россия "присвоила" себе достижения в области советского кинематографа.
Обновлено в 15:12
Политика

США советуют Киеву перекрыть ДНР и ЛНР воду и электричество

Советники из Соединенных Штатов рекомендуют украинским властям полностью закрыть границу с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), заявил бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Обновлено в 15:04
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В Японии арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Обновлено в 14:30
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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