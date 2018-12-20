Политика
Германия потребовала от России вернуть вывезенные культурные ценности
Германия потребовала от России вернуть вывезенные культурные ценностиРИА Новости19:49
Германия потребовала от России вернуть культурные ценности, вывезенные с ее территории после Второй мировой войны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление посольства ФРГ в Москве.
РИА Новости19:49
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с чего всё началось
Германия вновь призывает Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс.Известия16:01
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