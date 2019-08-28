Экономика

Lenta.ruLenta.ruГермания положила глаз на российский мегапроект

Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства. По предварительной информации, дорога обойдется в 1,5 триллиона рублей, а пассажиропоток в 2026-2027 годах оценивается в семь миллионов человек, если РЖД откажется от поездов «Сапсан» на этом направлении.
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Германия положила глаз на российский мегапроект

Lenta.ru08:54

Консорциум немецких компаний готов поучаствовать в проекте ВСМ Москва-Петербург

ПРАЙМ05:23

Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург

Известия05:54

Немецкие компании готовы участвовать в проекте ВСМ Москва - Петербург

Российская газета05:49

РЖД намерены сотрудничать с немецкими компаниями при работе над проектом ВСМ «Москва-Санкт-Петербург»

Агентство Москва05:27

Консорциум немецких компаний готов участвовать в строительстве высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург

Эхо Москвы06:32

Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва – Петербург

РЖД-Партнер05:07
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Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
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Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА

Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.
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Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке

Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
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Определена самая популярная песня лета 2019 года

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Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
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Тарасов приехал в РФС для рассмотрения его претензии к «Локомотиву»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вместе со своим адвокатом прибыл на заседание палаты по разрешению споров РФС, где будет рассмотрено его заявление к клубу.
Матч ТВ 08:59
Экономика

ЦБ стал владельцем свыше 99,9% акций Вокбанка

В июле регулятор сообщал, что выделит 2,73 миллиарда рублей на докапитализацию Вокбанка и станет владельцем свыше 99,9% его обыкновенных акций.
ПРАЙМ 09:09
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Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Армия и оружие

В России разрабатывают принципиально новый вертолет

Российские специалисты создают принципиально новый вертолет, который совместит в себе ряд инновационных наработок.
Политическая Экспертиза 01:04
Общество

Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь

Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
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Происшествия

При обрушении здания в Новосибирске погибли люди

В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
Росбалт 03:22
Происшествия

Россиянку проверят на экстремизм после поста о травле сына учителями

Претензии вызвала публикация Граф от 3 декабря 2018 года, в которой она рассказала о травле сына со стороны педагогов после того, как тот отказался чистить снег, сославшись на плохое самочувствие.
Lenta.ru 14:01
Финансы

Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
Известия 11:13
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом

Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Происшествия

Отец погибшей в Турции российской девочки прокомментировал ее смерть

Отец 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, которая скончалась в больнице в Турции после того, как пострадала в бассейне, где ее руку засосало в трубу, обратился к подписчикам в соцсети "ВКонтакте".
Московский Комсомолец 14:12
Экономика

В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%

Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Политика

Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару

Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Происшествия

В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

Татарстан выступил против празднования свержения ига

В Татарстане не увидели «достаточных оснований» для признания стояния «памятной датой освобождения русских земель от ига ордынских ханов».
Дилетант вчера в 04:50
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Культура

Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»

Настя Ивлеева и Андрей Бедняков снова стали ведущими трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков же отметил, что пока не может решить, рад он возвращению в шоу или нет.
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Общество

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Политика

Депутаты в первый день намерены сформировать Кабмин, сменить глав СБУ и ГПУ

Группа по подготовке первого заседания Верховной Рады проголосовала за повестку дня первой сессии парламента.
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Космос

NASA создаёт атомные часы для дальнего космоса

В случае, если итоги эксперимента будут признаны удачными, такие атомные часты NASA планирует использовать в одном из своих беспилотных кораблей, который отправят в дальний космос.
HotGeo вчера в 15:04
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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика

Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.
RT на русском вчера в 20:58
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Глава Пентагона собирается в Европу. Обсуждать «сдерживание» России

Глава Пентагона Марк Эспер планирует в первых числах сентября посетить Европу для обсуждения мероприятий по «сдерживанию» России.
REGNUM 14:17
Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
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