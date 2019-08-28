Экономика
Lenta.ruГермания положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства. По предварительной информации, дорога обойдется в 1,5 триллиона рублей, а пассажиропоток в 2026-2027 годах оценивается в семь миллионов человек, если РЖД откажется от поездов «Сапсан» на этом направлении.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Происшествия
На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
RT на русском 10:00
Политика
Путину и Эрдогану показали групповой полет российских Су-57
Четыре новейших российских истребителя Су-57 совершили демонстрационный полет для президента России Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана в рамках международного авиасалона МАКС-2019, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service вчера в 06:58
Технологии
РЖД продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
Специалисты Российских железных дорог (РЖД) продемонстрировали новый беспилотный поезд «Ласточка», сообщается на официальном сайте РЖД.
Вечерняя Москва 05:02
Общество
Российских пластических хирургов станут учить дольше
Обучение в ординатуре для пластических хирургов в России будет увеличено с двух до пяти лет.
Lenta.ru 09:36
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Рабочие в люльке спасли семью из трех человек от пожара в Подмосковье
Народные новости 08:46
Политика
Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему граждане страны могут не избрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН вчера в 23:47
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Экономика
Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов.
РБК 10:04
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.
Интерфакс вчера в 09:55
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Армия и оружие
Американские СМИ раскритиковали истерию по взрыву на российском военном полигоне
Бывший инспектор ООН по контролю вооружений Скотт Риттер опубликовал в американском издании The American Conservative материал, в котором подверг критике спекуляции на тему радиационной опасности после взрыва на российском полигоне под Неноксом.
Взгляд.ру 09:49
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Киберспорт
Игру Football Manager 2020 выпустят в ноябре
В ноябре нынешнего года выпустят игру Football Manager 2020, новинка будет доступной на персональных компьютерах и Google Stadia.
Актуальные Новости 05:24
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Хоккей
Агент Маркова подтвердил, что защитник намерен вернуться в НХЛ
Спорт-Экспресс 09:48
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17