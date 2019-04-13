Германия передала Украине грамоту Петра IRT на русском 11:23

Тем временем, сегодня ночью состоялось необыкновенное событие - из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I.

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