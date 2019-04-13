Политика

Германия передала Украине грамоту Петра IRT на русском 11:23

Украина получила от Германии грамоту российского императора Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук.
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Евгений Нищук
Тем временем, сегодня ночью состоялось необыкновенное событие - из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I.
— Евгений Нищук, украинский актёрГазета.Ru 11:23

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Германия передала Украине грамоту Петра I

RT на русском11:23

Германия передала Украине грамоту Петра I

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Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года

Газета.Ru11:23

Украина получила от Германии грамоту Петра I 1708 года

РБК12:17

Берлин передал Киеву грамоту Петра I

Вести.Ru10:05

Германия передала Украине утерянную грамоту Петра I

URA.Ru13:01

Германия передала Украине грамоту Петра I

РИА Новости09:44
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
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