Политика

Германия передала Украине грамоту Петра IRT на русском 11:23

Украина получила от Германии грамоту российского императора Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук.
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Евгений Нищук
Тем временем, сегодня ночью состоялось необыкновенное событие - из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I.
— Евгений Нищук, украинский актёрГазета.Ru 11:23

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