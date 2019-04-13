Политика
Германия передала Украине грамоту Петра IRT на русском 11:23
Украина получила от Германии грамоту российского императора Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук.
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Тем временем, сегодня ночью состоялось необыкновенное событие - из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I.
— Евгений Нищук, украинский актёрГазета.Ru 11:23
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Политолог объяснил, почему Германия подарила Украине грамоту Петра I именно сейчас
Народные новости11:59
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
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Авто
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Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
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