Политика

Германия передала Украине грамоту Петра IRT на русском 11:23

Украина получила от Германии грамоту российского императора Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук.
Читать в источнике
Евгений Нищук
Тем временем, сегодня ночью состоялось необыкновенное событие - из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I.
— Евгений Нищук, украинский актёрГазета.Ru 11:23

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, почему Германия подарила Украине грамоту Петра I

ФАН15:17

Почему на Украине так рады грамоте Петра I, переданной ФРГ

Газета.Ru13:22

Германия передала Украине грамоту Петра I

РИА Новости09:44

Германия передала Украине грамоту Петра I

RT на русском11:23

Политолог объяснил, почему Германия подарила Украине грамоту Петра I именно сейчас

Народные новости11:59

Украина получила от Германии грамоту Петра Великого

News.ru09:49

Украина получила от Германии грамоту Петра I 1708 года

РБК12:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Авто

Первая LADA Vesta с вариатором замечена на тестах в Тольятти

Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

"Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020".
Обновлено в 08:14
Гаджеты

Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов

На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Футбол

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1

Обновлено в 14:22
Армия и оружие

На Украину прибыла партия американских боевых машин Hummer

В Одессу из США прибыли 35 боевых машин Hummer, сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак на встрече с военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады в Конотопе.
Обновлено в 15:52
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Волочкова назвала критикующих ее россиян ущербными

Балерина Волочкова назвала ущербными людей, которые ее критикуют.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Более 20 человек задержаны в Тулузе в ходе акции «жёлтых жилетов»

Сотрудники правоохранительных органов задержали 23 человека в ходе акции протеста «жёлтых жилетов» во французской Тулузе.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя снялась обнаженной для обложки журнала

Обновлено в 04:35
Происшествия

Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Футбол

Марио Фернандес заявил, что судья «убил» ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Обновлено в 12:01
Политика

Порошенко призвал Зеленского не прятаться от избирателей

Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:00
Общество

Акция «Тотальный диктант» прошла в 82 регионах России

«Тотальный диктант» прошел в субботу почти в 80 странах мира. Столицей акции в этом году стал Таллин.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом

Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Москве напали на певицу «Геликон-оперы»

В Москве неизвестный напал на артистку "Геликон-оперы" Меланию Заридзе.
Обновлено в 12:14
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Единоборства

Дэйна Уайт назвал следующего соперника Нурмагомедова в UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, кто станет следующим соперником чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 14:21
Экономика

Netflix потерял $8 млрд после новостей о стриминговом сервисе Disney

Капитализация развлекательной компании Netflix, поставщика фильмов и сериалов на основе потокового видео, снизилась на $8 млрд на фоне новостей о запуске стримингового сервиса Walt Disney.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика

Силуанов сообщил о назначении Круглова новым замглавы Минфина

Бывший зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов станет новым замглавы Минфина РФ.
Обновлено в 12:33
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр I
Император
Последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгений Николаевич Нищук
Украинский актёр
Украинский актёр театра и кино, народный артист Украины. Министр культуры Украины с 27 февраля по 2 декабря 2014 года и с 14 апреля 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное