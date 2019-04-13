Политика

Германия передала Украине грамоту Петра IRT на русском вчера в 11:23

Украина получила от Германии грамоту российского императора Петра I, датированную 1708 годом, которая была потеряна в годы Второй мировой войны. Об этом рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук.
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Евгений Нищук
Сегодня ночью из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность, исторический документ — грамота Петра I… Артефакт, датированный 1708 годом, был потерян во время Второй мировой войны.
— Евгений Нищук, украинский актёрКрасная весна вчера в 23:23

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