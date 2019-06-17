Политика

Германия ответила США на шантаж из-за «Северного потока-2»Lenta.ru 03:36

Политика шантажа противоречит отношениям между суверенными странами. Также Шлунд подчеркнул, что Германия должна обеспечивать свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных источников.
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Германия ответила США на шантаж из-за «Северного потока-2»

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Депутат бундестага ответил на угрозы США по поводу «Северного потока-2»

РБК01:16
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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