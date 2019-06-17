Политика
В Германии ответили США на шантаж из-за «Северного потока-2»Инфорос 04:28
Шлунд отметил, что политика шантажа противоречит отношениям между суверенными государствами. Проект "Северный поток - 2" предусматривает прокладку двух ниток трубопровода от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.
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Немецкий депутат призвал США отказаться от шантажа из-за «Северного потока — 2»
Известиявчера в 21:48
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Футбол
«Реал» презентует Родриго 18 июня
"Реал" объявил, что презентация 18-летнего полузащитника Родриго намечена на час дня 18 июня.
Обновлено в 07:01
Политика
NYT узнала о кибератаках США на энергосети России
Хакеры, работающие на американские разведслужбы, участили операции по вмешательству в работу российских энергетических сетей.
Обновлено 15 июня в 14:47
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:42
Политика
Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом «воспаление легких».
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным
Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия
На Ставрополье шесть человек пострадали в крупном ДТП
На Ставрополье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.
Обновлено в 07:29
Общество
Китайско-российский торгово-экономический индекс презентовали в Харбине
Китайско-российский торгово-экономический индекс, получивший название Харбинского, был представлен в воскресенье в Харбине.
Обновлено в 06:58
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Энергетика
В России взлетели цены на бензин
Согласно Карелиястату, 10 июня в Петрозаводске бензин Аи-92 стоил в среднем 41,71 рубля — это самый высокий уровень с октября 2018 года, когда его цена была 41,4 рубля.
Обновлено в 07:18
Политика
Лидер Демпартии Молдавии заявил, что не уйдет из политики
Лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, который покинул страну после перехода партии в оппозицию, заверил, что не уйдет из политики.
Обновлено в 05:01
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Российскую учительницу наказали за избиение ученика
Суд приговорил к 200 часам обязательных работ учительницу школы №37 в Комсомольске-на-Амуре, которая в ноябре прошлого года избила школьника.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Обновлено в 06:20
Происшествия
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из больницы, через три дня его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан, сообщил РИА Новости в понедельник его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:35
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Игры
Devil May Cry 4, Shadow Complex и несколько других игр покинут Xbox Game Pass к концу июня
Согласно информации от TrueAchievements, каталог Xbox Game Pass к концу месяца покинут Next Up Hero, Devil May Cry 4: Special Edition, Shadow Complex Remastered, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 и Zombie Army Trilogy.
Обновлено в 05:10
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Интернет
Mail.ru начала тестирование голосового помощника «Маруся»
Российская компания Mail.ru Group запустила бета-тестирование своего голосового помощника «Маруся».
Обновлено в 06:02
Экономика
В России возобновился рост числа компаний-банкротов
За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 03:32
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах.
Обновлено в 00:44