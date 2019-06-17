Политика
Германия ответила США на шантаж из-за «Северного потока-2»Lenta.ru 03:36
Политика шантажа противоречит отношениям между суверенными странами. Также Шлунд подчеркнул, что Германия должна обеспечивать свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных источников.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Немецкий депутат призвал США отказаться от шантажа из-за «Северного потока — 2»
Известиявчера в 21:48
Депутат из Германии ответил на угрозы США по поводу «Северного потока-2»
Аргументы и Фактывчера в 21:12
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Армия и оружие
Штаб ООС назвал фейком информацию о продвижении ВСУ к Донецку
Как сообщало EADaily, позже эту информацию опровергли в Донецке.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В новокузнецком аэропорту задержали нетрезвых дебоширов
В аэропорту южной столицы задержали двух местных жителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неподобающим образом.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Модный дизайнер оценила лучшие образы актрис на закрытии «Кинотавра»
Модный дизайнер одежды Ксения Князева оценила образы звезд на закрытии фестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 00:02
Футбол
Александр Алексеев стал главным тренером «Енисея»
Александр Алексеев назначен главным тренером красноярского футбольного клуба "Енисей", сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 00:21
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Москвичу вернули забытый в метро пакет с деньгами
Москвичу вернули забытый в метро на станции "Октябрьская" пакет с деньгами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:18
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Бабича назначили заместителем министра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.
Обновлено в 04:26
Общество
Росконтроль назвал лучшие свиные стейки
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Наука
Антивозрастное соединение из гранатов замедляет старение
Специалисты EPFL (Федеральная политехническая школа Лозанны) в ходе клинического исследования с участием добровольцев выяснили, антивозрастное соединение уролитин А (UA), выделенное из гранатов, помогает замедлять старение.
Обновлено в 01:51
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
Счетная палата сообщила о нарушениях при сдаче в аренду федеральных земель
Счетная палата обнародовала отчет по итогам проверки использования земель и администрирования доходов от их аренды.
Обновлено вчера в 19:51
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Участок на кладбище есть и у певца Шуры. Он рассказал, что место под могилу и белый гроб ему подарил друг на день рождения.
Обновлено в 02:01
Экономика
Курс биткойна достиг годового максимума
Обновлено в 04:27
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Общество
В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Пожар в жилом доме на севере Москвы потушен
Пожар в жилом доме на улице Адмирала Макарова в Москве ликвидирован.
Обновлено вчера в 21:11