Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»RT на русском 15:05

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Об этом заявила представитель Министерства экономики Германии.
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Эксперт: заявления США о санкциях против «Северного потока - 2» могут быть уловкой

ТАСС19:22

Германия не поддерживает планы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Коммерсантъ16:25

В Германии отвергли американские санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новости14:33

В ФРГ отреагировали на заявления о санкциях США против «Северного потока — 2»

Известия15:48

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

RT на русском15:05

Германия отвергла санкции США по «Северному потоку-2»

Газета.Ru17:17

Министр энергетики США Перри анонсировал санкции против «Северного потока - 2»

Грани.рувчера в 12:36
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено в 19:53
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара

Нападающий Торган Азар перешел из менхенгладбахской "Боруссии" в дортмундскую "Боруссию", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 05:07
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Политика

Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Гаджеты

На смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США.
Обновлено 19 мая в 17:33
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Наука

Изменился эталон измерения массы

Килограмм продолжительное время оставался одной из немногих фундаментальных единиц СИ (международная система единиц), которая определялась не через физические константы, а с помощью реального эталона – металлического цилиндра размером с мяч для гольфа, который с 1889 года хранится в Международном бюро мер и весов во Франции.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Обновлено в 09:17
Политика

Миссия МВФ досрочно покинула Украину

Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено в 05:07
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Общество

Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено в 12:06
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Энергетика

В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин

В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Хоккей

Орлов — автор самого мощного результативного броска в групповом раунде ЧМ-2019

Пресс-служба ИИХФ назвала автора самого мощного результативного броска на групповом этапе чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 15:13
Политика

Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС.
Обновлено в 15:37
Гаджеты

Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:24
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено в 14:14
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Финансы

Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Общество

В Иркутске рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты

В Иркутске рабочие из Кореи устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 10:27
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Политика

Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.
Обновлено в 14:12
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13
Общество

Новая точка роста на северо-западе Москвы

Заброшенные депрессивные районы обретают вторую жизнь и становятся новыми точками роста мегаполиса.
Обновлено в 15:18
Музыка

Мадонна освоила голубиную почту в клипе «Crave»

Премьера клипа Мадонны и Суэя Ли "Crave" состоялась 22 мая 2019 года.
Обновлено в 21:39
Наука

Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
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