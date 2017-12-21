Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»RT на русском 15:05
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Об этом заявила представитель Министерства экономики Германии.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара
Нападающий Торган Азар перешел из менхенгладбахской "Боруссии" в дортмундскую "Боруссию", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 05:07
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
На смартфонах Huawei перестанет обновляться Android
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США.
Обновлено 19 мая в 17:33
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Наука
Изменился эталон измерения массы
Килограмм продолжительное время оставался одной из немногих фундаментальных единиц СИ (международная система единиц), которая определялась не через физические константы, а с помощью реального эталона – металлического цилиндра размером с мяч для гольфа, который с 1889 года хранится в Международном бюро мер и весов во Франции.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Обновлено в 09:17
Политика
Миссия МВФ досрочно покинула Украину
Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено в 05:07
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Хоккей
Орлов — автор самого мощного результативного броска в групповом раунде ЧМ-2019
Пресс-служба ИИХФ назвала автора самого мощного результативного броска на групповом этапе чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 15:13
Политика
Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС.
Обновлено в 15:37
Гаджеты
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:24
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено в 14:14
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Общество
В Иркутске рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты
В Иркутске рабочие из Кореи устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 10:27
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Политика
Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело
Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.
Обновлено в 14:12
Экономика
Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:13
Общество
Новая точка роста на северо-западе Москвы
Заброшенные депрессивные районы обретают вторую жизнь и становятся новыми точками роста мегаполиса.
Обновлено в 15:18
Музыка
Мадонна освоила голубиную почту в клипе «Crave»
Премьера клипа Мадонны и Суэя Ли "Crave" состоялась 22 мая 2019 года.
Обновлено в 21:39
Наука
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31