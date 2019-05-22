Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»RT на русском 15:05
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Об этом заявила представитель Министерства экономики Германии.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Происшествия
Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора
Рауф Арашуков ожидал, что Совет федерации прекратит его полномочия сенатора.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Ростовской области
Обновлено в 15:55
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Политика
Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство
Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено в 17:15
Футбол
Тульский «Арсенал» попал в Лигу Европы
Обновлено в 14:28
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Гаджеты
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Футбол
Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей
После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Пентагон решает об отправке на Ближний Восток 5 тыс. военных
Министерство обороны США рассматривает запрос на отправку дополнительных 5 тыс. военных на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица, говоривших на условиях анонимности.
Обновлено в 17:52
Спорт
ISU опубликовал новую таблицу стоимости прыжков
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновлённую таблицу стоимости элементов в фигурном катании.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Учителя математики приговорили к 6 годам тюрьмы за хранение взрывчатки
Американского учителя математики приговорили к почти шести годам заключения за то, что он хранил взрывчатку в квартире в Бронксе.
Обновлено в 16:21
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Здоровье
Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора
Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Космос
Российские ученые уличили Солнце в откачке воды с Марса
Обновлено в 04:25
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия
В Спасском переулке произошел пожар
По предварительным данным, есть пострадавший пожилой человек. В Спасском переулке около девяти вечера произошел пожар.
Обновлено в 15:12
Политика
Украина направила в СБ ООН пояснения по закону о языке
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совбеза письмо с пояснениями закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 16:38
Кино
Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.
Обновлено в 10:43
Общество
74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма
Большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер на Октябрьской площади в центре города неудачным местом для строительства храма, такие данные представил в среду ВЦИОМ.
Обновлено в 09:55
Общество
Власти Москвы предупредили о вреде группы «Френдзона» для детей
В органы соцзащиты и муниципалитеты поступили рекомендации для опекунов, попечителей и приемных родителей, которым советуют предупредить детей о вреде популярной среди молодежи группы.
Обновлено в 05:38