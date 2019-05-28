Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 ФилевойИзвестия вчера в 20:24

с чего всё началось

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева. В документе представлены показания диспетчеров, свидетелей и данные радаров.

Общество Пермская гимназия отменяет систему баллов для первоклашек Пермская гимназия №4, где для девочек завысили проходные баллы для зачисления в первый класс, больше не будет набирать дошкольников по результатам экзаменов.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Происшествия В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Политика Полиция Косова задержала россиянина Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Происшествия В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Шоу-бизнес Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".

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