Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 ФилевойИзвестия вчера в 20:24
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева. В документе представлены показания диспетчеров, свидетелей и данные радаров.
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с чего всё началось
Согласно восстановленной немецкими экспертами истории полета, бизнес-джет Epic-LT, на борту которого находились пилот и два пассажира (их фамилии в отчете Немецкого федерального бюро расследований авиационных происшествий (BFU) не называются) следовал по маршруту Канн (Франция)—Франкфурт-на-Майне, разбился при заходе на посадку около 15:30 по местному времени (14:30 мск).Коммерсантъ08:16
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