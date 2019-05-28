Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 ФилевойИзвестия вчера в 20:24

с чего всё началось

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева. В документе представлены показания диспетчеров, свидетелей и данные радаров.

Политика На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.

Происшествия На Эльбрусе спасли двух заблудившихся лыжников из Петербурга Спасатели помогли спуститься со склона Эльбруса двум заблудившимся лыжникам из Петербурга.

Энергетика МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.

Политика Китай полностью прекратил закупку иранской нефти Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.

Общество В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона Около 4,9 тысячи человек остались без света после аварий на сетях в Приморье из-за мощного циклона, сообщается в ситуационной справке Минэнерго РФ.

Общество «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".

Политика Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.

Политика Госучреждениям в России запретили закупать импортные вина Правительство России запретило закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Политика Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.

Хоккей «Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Армия и оружие Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500 Новейшие российские комплексы ПВО С-500 "Прометей", которые еще находятся на стадии разработки, уязвимы и могут быть легко уничтожены, если их не прикрыть системами малой и средней дальности, пишет в газете "Известия" военный эксперт, главный редактор журнала "Экспорт вооружения" Андрей Фролов.

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.

Наука Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.

Происшествия Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100 Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.

Политика Судьбу украинских моряков решит суд в России Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.

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Авто О «самочувствии» Hyundai Solaris после 200 000 км пробега рассказал владелец Автомобилист рассказал, что пересел на Hyundai Solaris с немецкого BMW 1 Series E81 год назад, причём «корейца» он купил уже подержанным за 400 000 рублей.

Энергетика Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.