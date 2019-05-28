Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 ФилевойИзвестия вчера в 20:24
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева. В документе представлены показания диспетчеров, свидетелей и данные радаров.
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Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.РБКвчера в 17:25
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Опубликован предварительный отчет авиакатастрофы с одной из богатейших россиянок
Lenta.ruвчера в 21:47
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