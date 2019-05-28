Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7Газета.Ru 00:32

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева. Об этом сообщается на сайте федерального бюро расследований авиапроисшествий ФРГ.
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с чего всё началось
Немецкое Федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало
 предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
РБКвчера в 17:25

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Пилот самолета, при крушении которого погибла Наталия Филева, потерял управление

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Опубликован предварительный отчет авиакатастрофы с одной из богатейших россиянок

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ТК Звездавчера в 20:14

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

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Коммерсантъвчера в 19:23

Нырнул носом в землю: Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7

РЕН ТВвчера в 17:52

Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой

РБКвчера в 17:25
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Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

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Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 19:03
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Гаттузо может сменить «Милан» на «Сампдорию» или «Фиорентину»

Интересно, что в 2017 году Гаттузо заменил Винченцо Монтеллу, который возглавляет «Фиорентину».
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
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Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А

Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
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ФК «Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
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УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено вчера в 06:10
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В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
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В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

Жительница Уфы за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
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Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Авто

Старт продаж Toyota Supra в России состоится 3 июня

Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже через неделю, 3 июня.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено вчера в 16:29
Общество

Правительство России запретило госучреждениям закупать импортные вина

Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:28
Общество

Отец осужденной в США Бутиной потерял связь с дочерью

Отец Марии Бутиной сообщил, что невозможно наладить связь с дочерью, заключенной в распределительной тюрьме в штате Оклахома, так как отсутствует возможность перевести деньги в США и положить их на счет, с помощью которого заключенные американских тюрем рассчитываются за звонки родным.
Обновлено в 02:05
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Политика

Чайка выдвинул прокурора Дагестана на пост прокурора Москвы

Обновлено вчера в 17:54
Экономика

РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства

В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка

Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

В Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала 2019 года.
Обновлено в 01:36
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник вертолетоносец Kaga на японской базе Йокосука.
Обновлено вчера в 22:22
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«Порту» объявил о трансфере Фелипе в «Атлетико»

"Порту" посредством официального клубного сайта объявил о переходе защитника Фелипе в мадридский "Атлетико".
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Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Историк из Франции Элен Каррер д'Анкосс назвала причины, по которым Запад отверг Россию.
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Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
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Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-й в рейтинге богатейших женщин России, по версии журнала «Форбс».
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