Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от РоссииНациональная служба новостей 01:30
По мнению источников, Россия планирует нанести неожиданный удар по Европе. Только в таком случае страна якобы сможет победить в конфликте с НАТО. Уточняется, что местами возможного начала атак с российской стороны могут стать Украина, Прибалтика, Черноморский регион и Польша.
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Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
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Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
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Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
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В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
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Общество
В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой
В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.
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Здоровье
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В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
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Симоньян прокомментировала статью CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT
Главный редактор RT Маргарита Симоньян шуточно прокомментировала статью американского телеканала CNN о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сделал из посольства Эквадора в Лондоне штаб для вмешательства в американские выборы.
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Пригрозившему взрывом Крымского моста Турчинову напомнили об С-400
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Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
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Политика
СМИ сообщили об изоляции Зеленского
В правительстве Украины заявили, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского держит его в неком "футляре".
Обновлено в 06:54
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Первым шагом станет выпуск нового кроссовера (или кросс-универсала), который с 2021 года заменит сразу три модели – Ford Mondeo, Ford S-Max и Ford Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
В Казахстане расторгли договор с «Газпром нефтью»
Обновлено в 04:58
Политика
В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, который пытались оспорить депутаты верховной Рады, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
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Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов
Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Ноутбук Honor MagicBook Pro появился на официальном изображении
Презентация Honor MagicBook Pro состоится 23 июля, а на этом же мероприятии представят новые смартфоны Honor 9X.
Обновлено в 05:49
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Российский генерал прокомментировал исследование об «уязвимости» С-400
Герой России Владимир Михайлов, ранее в чине генерала армии возглавлявший ВВС, прокомментировал исследование американского центра Startfor о зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф".
Обновлено в 09:05
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Возбуждение мужчин и женщин одинаково отражается в мозге
Выяснилось, что возбуждение на уровне мозга происходит у мужчин и женщин примерно одинаково — возбуждающие стимулы вызывают активность островковой доли, подушки, стриатума, передней поясной извилины, амигдалы, средней затылочной извилины и черной субстанции мозга.
Обновлено в 07:43
Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Исходя из нынешней капитализации компании на Лондонской бирже, 22,4% Petropavlovsk оценивается в $89 млн, но собеседник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов компании, говорит, что больше $60 млн за пакет Ракишев выручить не смог бы.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
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Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну
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Обновленный кроссовер Honda CR-V пользуется ажиотажным спросом
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