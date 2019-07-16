Армия и оружие

Германия опасается неожиданного удара от РоссииНациональная служба новостей 01:30

По мнению источников, Россия планирует нанести неожиданный удар по Европе. Только в таком случае страна якобы сможет победить в конфликте с НАТО. Уточняется, что местами возможного начала атак с российской стороны могут стать Украина, Прибалтика, Черноморский регион и Польша.
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Рар: Прожженные трансатлантисты снова обвиняют Россию в агрессии

Национальная служба новостей07:06

Россия готовит удар по Европе? Фейки ради денег

Life.ru07:00

Германия сообщила о подготовке РФ «неожиданного удара» по Европе

РЕН ТВ02:13

Немецкие эксперты увидели угрозу «внезапного удара» России по НАТО

РБК02:06

Немецкие эксперты рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

RT на русском01:51

Россия нанесет «неожиданный ядерный удар», считают немецкие СМИ

Газета.Ru03:44

Эксперт прокомментировал публикацию Die Welt про «неожиданный удар» России

РИА Новости06:22
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Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Обновлено в 07:43
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

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Общество

Денис Глушаков развелся с женой

Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Спорт

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Иваново тигр выбежал на проезжую часть

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.
Обновлено в 06:08
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.
Обновлено в 08:50
Здоровье

Доктор Мясников назвал опасные лекарства из аптечки каждого россиянина

Доктор Александр Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие привычные каждому россиянину медицинские препараты могут быть опасны.
Обновлено в 08:24
Авто

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Политика

Симоньян прокомментировала статью CNN о «тайных связях» Ассанжа с RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян шуточно прокомментировала статью американского телеканала CNN о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сделал из посольства Эквадора в Лондоне штаб для вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Пригрозившему взрывом Крымского моста Турчинову напомнили об С-400

Как писал Лайф, Турчинов заявил о способности украинских "Нептунов" не только снести Крымский мост, но и уничтожить военные корабли РФ любого класса в Чёрном и Азовском морях и даже в портах их базирования.
Обновлено в 06:24
Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Политика

СМИ сообщили об изоляции Зеленского

В правительстве Украины заявили, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского держит его в неком "футляре".
Обновлено в 06:54
Авто

Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером

Первым шагом станет выпуск нового кроссовера (или кросс-универсала), который с 2021 года заменит сразу три модели – Ford Mondeo, Ford S-Max и Ford Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

В Казахстане расторгли договор с «Газпром нефтью»

Обновлено в 04:58
Политика

В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Политика

КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, который пытались оспорить депутаты верховной Рады, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов

Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
Гаджеты

Ноутбук Honor MagicBook Pro появился на официальном изображении

Презентация Honor MagicBook Pro состоится 23 июля, а на этом же мероприятии представят новые смартфоны Honor 9X.
Обновлено в 05:49
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Российский генерал прокомментировал исследование об «уязвимости» С-400

Герой России Владимир Михайлов, ранее в чине генерала армии возглавлявший ВВС, прокомментировал исследование американского центра Startfor о зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф".
Обновлено в 09:05
Наука

Возбуждение мужчин и женщин одинаково отражается в мозге

Выяснилось, что возбуждение на уровне мозга происходит у мужчин и женщин примерно одинаково — возбуждающие стимулы вызывают активность островковой доли, подушки, стриатума, передней поясной извилины, амигдалы, средней затылочной извилины и черной субстанции мозга.
Обновлено в 07:43
Экономика

Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании

Исходя из нынешней капитализации компании на Лондонской бирже, 22,4% Petropavlovsk оценивается в $89 млн, но собеседник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов компании, говорит, что больше $60 млн за пакет Ракишев выручить не смог бы.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Общество

Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Космос

Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

Обновлено в 06:05
Авто

Обновленный кроссовер Honda CR-V пользуется ажиотажным спросом

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