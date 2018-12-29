Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию, сообщает Reuters. Стоимость проекта оценивается более чем в $8 млрд Тоннель соединит датский остров Лолланн с немецким островом Фемарн.

Германия одобрила план строительства тоннеля в Данию за $8 млрд

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