Экономика
Германия одобрила план строительства тоннеля в Данию за $8 млрд
Германия одобрила план строительства тоннеля в Данию за $8 млрдКоммерсантъ02:36
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию, сообщает Reuters. Стоимость проекта оценивается более чем в $8 млрд Тоннель соединит датский остров Лолланн с немецким островом Фемарн.
Коммерсантъ02:36
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Экономика
Росстат предварительно оценил инфляцию за 2018 год в 4,2%
Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 24 декабря инфляция выросла до 4,2%. Показатель превысил прогнозы Минэкономики.
Обновлено в 06:33
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 декабря
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 декабря, составляет 69,4706 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 04:50
Недвижимость
Мутко предупредил о росте цен на жилье при переходе на эскроу-счета
Жилье подорожает как минимум на 8% из-за отказа от долевого строительства в пользу эскроу-счетов, сообщил заместитель председателя правительства по строительству Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено в 05:16
Экономика
Минсельхоз предложил вдвое увеличить квоту Турции на ввоз томатов в РФ
Минсельхоз РФ предлагает вдвое увеличить квоту Турции на поставки свежих томатов в Россию и установить ее на уровне 100 тыс. тонн.
Обновлено в 03:13
Экономика
Голикова заявила о замедлении темпов снижения рождаемости в 2018 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темпы снижения рождаемости в 2018 году замедлились.
Обновлено в 04:31
Экономика
Жителей России ждет повышение цен на авиабилеты
В начале 2019 года российские авиаперевозчики вынуждены будут поднять цены на авиабилеты.
Обновлено в 03:50
Экономика
АФК «Система» вышла из туроператорского бизнеса
ВАО «Интурист» (у «Системы» 66% компании) вышло из капитала ITC Travel Investments, совместного предприятия с Thomas Cook, сообщил «Интерфаксу» представитель «Системы» Сергей Копытов.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
Российские рыбаки выловили почти 5 миллионов тонн рыбы и морепродуктов
К 26 декабря 2018 года российские компании добыли 4,96 млн тонн водных биоресурсов, что на 5,4% больше уровня прошлого года — сообщает сайт Фишньюс.
Обновлено 27 декабря в 12:54
Экономика
ЦБ разрешил Райффайзенбанку самостоятельно оценивать риски заемщиков
Райффайзенбанк стал вторым банком, которому Банк России разрешил перейти на внутреннюю методику по управлению кредитными рисками с реализацией подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР или IRB-подход).
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Усманов: СП Alibaba, «Мегафона», Mail.ru и РФПИ заработает в 2019 году
Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru в области e-commerce находится на финальной стадии согласования и заработает в начале 2019 г. Об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия-24".
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
Операторов утилизации мусора освободят от НДС
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
Посол России в США сообщил о росте товарооборота между странами на 16%
Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что за 10 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 16% — до $23,3 млрд.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
ЦБ сможет наказывать банки за слишком частые звонки должникам
Банк России может получить возможность наказывать кредитные организации за нарушения при взыскании долгов со своих клиентов, в частности, за превышение количества случаев взаимодействия с ними.
Обновлено в 05:36
Экономика
ЦБ: число жалоб потребителей финуслуг снизилось на 2% в ноябре
Число жалоб потребителей финансовых услуг снизилось на 2% в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем.
Обновлено в 05:57