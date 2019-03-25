Футбол

Германия одержала победу над ГолландиейSoccer.ru вчера в 17:34

Нидерланды — Германия
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
15′
Лерой Сане
34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
46′
Маттейс Де Лигт
48′
Мемфис Депай
63′
70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
90′+1′
Сборная Германии одержала крупную победу над командой Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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