Футбол
Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасеСоветский спорт 17:18
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Происшествия
В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет
Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения
Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Энергетика
Азербайджанский газ впервые поступил в Европу
Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар
На Дравском полигоне, как и в других регионах Польши, проходят масштабные военные учения НАТО Dragon-19, в которых принимают участие около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
На авиасалоне в Ле Бурже же был представлен полноразмерный макет истребителя.
Обновлено в 10:49
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Здоровье
Эксперт рассказала, как вирус черной оспы превратить в биооружие
Об в интервью "Известиям" рассказала исполнительный вице-президент международной компании MSD, директор по программам защиты здоровья Джули Гербердинг.
Обновлено в 20:29
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Экономика
Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника
Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Обновлено в 20:45
Культура
У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм
Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45
Финансы
Россия сократила инвестиции в госдолг США
По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка
Обновлено в 07:15
Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Кино
Первым лауреатом фестиваля экранизаций «Читка» станет Глеб Панфилов
Режиссер Глеб Панфилов станет первым лауреатом кинофестиваля экранизаций "Читка", передаёт ТАСС.
Обновлено в 11:09
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Общество
Бутиной разрешили преподавать заключённым в тюрьме США
Администрация тюрьмы Таллахасси в штате Флорида разрешила осуждённой в США россиянке Марии Бутиной преподавать четыре дисциплины для других заключённых.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Кино
Появился полноценный трейлер супергеройского сериала «Пацаны»
Вышел ещё один трейлер брутального сериала «Пацаны» о беспринципных супергероях.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке
Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Кино
Фестиваль турецкого кино стартовал в Северной столице
Неделя турецких фильмов проходит впервые.
Обновлено в 16:21
Общество
Поклоннице Мэрайи Кэри по ошибке подарили торт с портретом Марии Кюри
В комментариях некоторые пользователи в шутку высказали опасение, что торт радиоактивен, передаёт телеканал «Мир 24».
Обновлено в 16:56