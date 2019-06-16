Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасеСоветский спорт 17:18

Защитник сборной Германии с российскими корнями Эдуард Левин остался в запасе.

Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасе

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Происшествия В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Экономика В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.

Энергетика Азербайджанский газ впервые поступил в Европу Азербайджанский газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) поступил в Европу, сообщает азербайджанская нефтегазовая компания Socar.

Армия и оружие На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар На Дравском полигоне, как и в других регионах Польши, проходят масштабные военные учения НАТО Dragon-19, в которых принимают участие около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.

Армия и оружие На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения На авиасалоне в Ле Бурже же был представлен полноразмерный макет истребителя.

Политика В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".

Энергетика Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Здоровье Эксперт рассказала, как вирус черной оспы превратить в биооружие Об в интервью "Известиям" рассказала исполнительный вице-президент международной компании MSD, директор по программам защиты здоровья Джули Гербердинг.

Гаджеты Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.

Экономика Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.

Культура У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.

Финансы Россия сократила инвестиции в госдолг США По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.

Энергетика Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе» Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».

Кино Первым лауреатом фестиваля экранизаций «Читка» станет Глеб Панфилов Режиссер Глеб Панфилов станет первым лауреатом кинофестиваля экранизаций "Читка", передаёт ТАСС.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Общество Бутиной разрешили преподавать заключённым в тюрьме США Администрация тюрьмы Таллахасси в штате Флорида разрешила осуждённой в США россиянке Марии Бутиной преподавать четыре дисциплины для других заключённых.

Происшествия Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Кино Появился полноценный трейлер супергеройского сериала «Пацаны» Вышел ещё один трейлер брутального сериала «Пацаны» о беспринципных супергероях.

Армия и оружие Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.

Происшествия Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.