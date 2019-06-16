Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасеСоветский спорт вчера в 17:18

Защитник сборной Германии с российскими корнями Эдуард Левин остался в запасе.

Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасе

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Экономика В России проведут эксперимент по маркировке шин Эксперимент по маркировке шин будет проведен в России с 20 июня по 30 ноября 2019 года.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Гаджеты Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.

Авто С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.

Армия и оружие На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.

Интернет В Telegram появился бот для поиска украденных паролей Бот собирает данные со всех сервисов – все пароли, связанные с аккаунтом, отобразятся в чате.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны Российская система качества назвала лучшие смартфоны.

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Армия и оружие Пушилин заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе Мирное урегулирование в зоне конфликта на востоке Украины оказалось под угрозой срыва.

Происшествия В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.

Происшествия В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь» Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.

Экономика Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.

Происшествия В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

Общество В России могут разрешить поступать в вузы онлайн Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.

Экономика Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей "Мост на Сахалин и глубоководный порт - 433,3 млрд (объем федерального финансирования до 2025 года)", - говорится в презентации.

Происшествия Путин подписал закон о «пьяных» ДТП Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Политика Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.