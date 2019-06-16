Футбол

Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасеСоветский спорт вчера в 17:18

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Защитник сборной Германии с российскими корнями Эдуард Левин остался в запасе.
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Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасе

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