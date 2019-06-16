Футбол
Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасеСоветский спорт вчера в 17:18
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Германия обыграла Данию на молодежном Евро, Рихтер из «Аугсбурга» сделал дубль
Спорт-Экспрессвчера в 16:59
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Футбол
«Динамо» активно начало трансферную кампанию и хочет в Лигу Европы. Но специалисты не верят, что клубу это удастся
Клуб активно начал трансферную кампанию, купив, по данным transfermarkt, за 1,2 млн евро универсального защитника Заурбека Плиева у «Ахмата», левого защитника Игоря Калинина у «Рубина» за 500 тыс. евро и польского атакующего полузащитника Себастьяна Шиманьски у «Легии».
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Наука
В США трансплантация кала впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы
Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Политика
Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон
Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие
Ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы, заявили в «Алмаз-Антее»
Обновлено в 01:03
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов
Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Обновлено в 00:43
Авто
С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили
Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.
Обновлено в 01:28
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Игры
В Mortal Kombat 11 появится ранговый режим
Разработчики Mortal Kombat 11 добавят ранговый соревновательный режим 18 июня.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года
Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Представлен электромобиль Renault Zoe нового поколения
Сегодня французский автогигант представит второе поколение Zoe. Новая модель внешне изменилась мало.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
Сборная Чили разгромно победила Японию
Обновлено в 01:08
Общество
Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров
Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают 9 669 711 человек.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России
По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Житель Софии стал жертвой удара молнии
Пострадавший был госпитализирован, однако медикам спасти его не удалось. От этого же удара молнии погибла собака жертвы разгула стихии.
Обновлено в 00:24
Политика
Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23