Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасеСоветский спорт вчера в 17:18

Защитник сборной Германии с российскими корнями Эдуард Левин остался в запасе.

Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасе

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Футбол «Динамо» активно начало трансферную кампанию и хочет в Лигу Европы. Но специалисты не верят, что клубу это удастся Клуб активно начал трансферную кампанию, купив, по данным transfermarkt, за 1,2 млн евро универсального защитника Заурбека Плиева у «Ахмата», левого защитника Игоря Калинина у «Рубина» за 500 тыс. евро и польского атакующего полузащитника Себастьяна Шиманьски у «Легии».

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Экономика Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.

Наука В США трансплантация кала впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.

Политика Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы.

Общество Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.

Политика Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.

Политика Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Происшествия В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

Авто С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Общество Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".

Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.

Игры В Mortal Kombat 11 появится ранговый режим Разработчики Mortal Kombat 11 добавят ранговый соревновательный режим 18 июня.

Происшествия Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

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