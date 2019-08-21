Политика

Германия назвала условие возвращения России в состав G8Росбалт 09:49

В свою очередь, власти Франции заявили, что участие России в G8 зависит от ситуации на Украине, передает Reuters. Накануне президент США Дональд Трамп назвал формат G8 с участием России «более уместным». Он предложил пригласить страну к участию в саммите клуба в 2020 году.
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