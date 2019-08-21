Политика

Германия назвала условие возвращения России в G8Rambler News Service 08:35

Россия являлась участницей формата G8 с 1997 по 2014 год вместе с США, Канадой, Японией, Великобританией, Францией, Германией и Италией. После присоединения Крыма к России западные страны отказались от проведения дальнейших встреч с участием Москвы и вернулись к формату G7.
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Германия назвала условие для возвращения России в G8

URA.Ru08:16

В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

RT на русском07:45

Германия назвала условие воссоздания G8 с участием России

РБК09:25

Берлин принял к сведению заявление Трампа о возвращении к формату G8

ТАСС08:09

В ФРГ приняли к сведению предложение Трампа обсудить возврат к G8

РЕН ТВ08:06

В правительстве ФРГ назвали условие возвращения России в G7

РИА Новости07:46

Берлин оценил заявление Трампа о возвращении к формату G8

Взгляд.ру08:01
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Политика

Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм

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Дацюк пропустит начало сезона КХЛ

Тренерский штаб уральцев не планирует форсировать подготовку форварда. В межсезонье Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом» на год.
Обновлено в 12:55
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
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Су-57Э положит конец монополии F-35

Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
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WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
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Acronis True Image 2020 резервирует данные по схеме «3-2-1»

Ключевые особенности True Image 2020: Механизм резервного копирования Acronis Dual Protection, который позволяет добиться гарантированной защиты данных, а также решает технические проблемы при медленном подключении к интернету.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР

Обновлено в 16:32
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено в 17:03
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис AliExpress

Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Западные эксперты оценили новый российский беспилотник

Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Здоровье

Мышиная лихорадка бушует в регионах России

Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом

Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Авто

Новый кроссовер Hyundai Tucson впервые засняли на тестах

Южнокорейский гигант Hyundai проводит дорожные испытания обновленного кроссовера Hyundai Tucson.
Обновлено в 02:39
Общество

«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

Обновлено в 06:13
Футбол

«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша за 70 млн евро

«Спортинг» намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить 70 миллионов евро.
Обновлено в 18:07
Футбол

Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Общество

В Петербург прибыла парусная суперяхта «Черная жемчужина»

В Петербург прибыла инновационная суперяхта Black Pearl, следует из данных Marine Traffic.
Обновлено в 13:28
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Австралия присоединится к миссии США в Ормузском проливе

Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

28-летняя женщина скончалась во время операции по увеличению груди

28-летняя Ян Сюэ умерла прямо на операционном столе.
Обновлено в 14:39
Футбол

Тренер рассказал, что негативно сказалось на игре «Краснодара» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев рассказал, что по его мнению негативно повлияло на игру команды в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. с греческим «Олимпиакосом».
Обновлено в 17:52
Футбол

Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)

Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено в 09:13
Происшествия

Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

Австралийский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой Майли Сайрус.
Обновлено в 15:21
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В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире

Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
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Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
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