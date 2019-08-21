Политика
Германия назвала условие возвращения России в G8Rambler News Service 08:35
Россия являлась участницей формата G8 с 1997 по 2014 год вместе с США, Канадой, Японией, Великобританией, Францией, Германией и Италией. После присоединения Крыма к России западные страны отказались от проведения дальнейших встреч с участием Москвы и вернулись к формату G7.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Политика
Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
Обновлено в 16:34
Хоккей
Дацюк пропустит начало сезона КХЛ
Тренерский штаб уральцев не планирует форсировать подготовку форварда. В межсезонье Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом» на год.
Обновлено в 12:55
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Acronis True Image 2020 резервирует данные по схеме «3-2-1»
Ключевые особенности True Image 2020: Механизм резервного копирования Acronis Dual Protection, который позволяет добиться гарантированной защиты данных, а также решает технические проблемы при медленном подключении к интернету.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Происшествия
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис AliExpress
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Западные эксперты оценили новый российский беспилотник
Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
Обновлено в 12:13
Здоровье
Мышиная лихорадка бушует в регионах России
Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Авто
Новый кроссовер Hyundai Tucson впервые засняли на тестах
Южнокорейский гигант Hyundai проводит дорожные испытания обновленного кроссовера Hyundai Tucson.
Обновлено в 02:39
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Футбол
«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша за 70 млн евро
«Спортинг» намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить 70 миллионов евро.
Обновлено в 18:07
Футбол
Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Общество
В Петербург прибыла парусная суперяхта «Черная жемчужина»
В Петербург прибыла инновационная суперяхта Black Pearl, следует из данных Marine Traffic.
Обновлено в 13:28
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Австралия присоединится к миссии США в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
28-летняя женщина скончалась во время операции по увеличению груди
28-летняя Ян Сюэ умерла прямо на операционном столе.
Обновлено в 14:39
Футбол
Тренер рассказал, что негативно сказалось на игре «Краснодара» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Сергей Матвеев рассказал, что по его мнению негативно повлияло на игру команды в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. с греческим «Олимпиакосом».
Обновлено в 17:52
Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено в 09:13
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой Майли Сайрус.
Обновлено в 15:21
Наука
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34