Политика
Германия назвала условие возвращения России в G8Rambler News Service 08:35
Россия являлась участницей формата G8 с 1997 по 2014 год вместе с США, Канадой, Японией, Великобританией, Францией, Германией и Италией. После присоединения Крыма к России западные страны отказались от проведения дальнейших встреч с участием Москвы и вернулись к формату G7.
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Кино
Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Общество
Историк рассказал, как родился российский триколор
Государственный флаг России родился на отечественном флоте, а впервые его подняли на корабле "Орел" весной 1669 года после того, как для его пошивки были получены ткани хорошего качества, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл нашла очередную няню для сына
Обновлено в 06:53
Происшествия
28-летняя женщина скончалась во время операции по увеличению груди
28-летняя Ян Сюэ умерла прямо на операционном столе.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Шойгу сообщил об осложнении обстановки на западе и востоке России
Министр обороны отметил осложнение военно-политической обстановки на восточном направлении.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой Майли Сайрус.
Обновлено в 15:21
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Космос
В 2021 году на Луну впервые отправится частная ракета
Обновлено в 03:11
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Политика
Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма
Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 19:49
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд
У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено в 16:55
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия
В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:54
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Путин обвинил США в разработке новой ракеты до разрыва ДРСМД
Президент России Владимир Путин обвинил США в том, что те начали испытывать новую ракету задолго до выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).Об этом говорит скорость, с котором Вашингтон провел испытания.
Обновлено в 12:12
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Баскетбол
Боломбой, скорее всего, не поможет сборной России на чемпионате мира
Баскетболист сборной России Джоэл Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира — 2019.
Обновлено в 09:18
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Политика
Две российские станции мониторинга радиации возобновили работу
Обновлено вчера в 08:47