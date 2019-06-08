Футбол

Германия на выезде обыграла БеларусьSoccer.ru 16:35

Беларусь — Германия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Борисов-арена»
13′
Лерой Сане
Валерий Громыко
Никита Корзун
57′
62′
Марко Ройс
Денис Лаптев
Максим Скавыш
63′
Юрий Ковалев
Михаил Гордейчук
69′
71′
Серж Гнабри
Юлиан Дракслер
76′
Марко Ройс
Юлиан Брандт
Игорь Шитов
77′
81′
Илкай Гюндоган
Леон Горетцка
Никита Корзун
90′+4′
Сборная Германии одолела Беларусь в 3-м туре отборочного этапа Евро-2020. Подопечные Йоахима Лёва провели только второй свой поединок в турнире и набрали 6 очков. Лидером группы С является Северная Ирландия.
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