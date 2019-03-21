Сборная Германии ушла от поражения в матче с СербиейVprognoze.ru 19:41

Товарищеский матч состоялся в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершился со счетом 1:1. Сборная Сербии открыла счет на 12-й минуте благодаря голу Луки Йовича. Сборная Германии смогла сравнять счет в середине второго тайма. Гол на свой счет записал Леон Горецка.

Сборная Германии ушла от поражения в матче с Сербией

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