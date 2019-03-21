Футбол

Сборная Германии ушла от поражения в матче с СербиейVprognoze.ru 19:41

Германия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Стадион «Фольксваген-Арена»
12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
46′
Юлиан Брандт
Леон Горетцка
56′
62′
Сергей Милинкович-Савич
Саша Лукич
63′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Леон Горетцка
69′
70′
Лука Йович
Милан Павков
79′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
79′
Мирослав Богосавац
Стефан Митрович
88′
Неманья Максимович
Бранко Йовичич
Лукас Клостерманн
Тило Керер
90′
90′+3′
Милан Павков
Лерой Сане
Нико Шульц
90′+6′
Товарищеский матч состоялся в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершился со счетом 1:1. Сборная Сербии открыла счет на 12-й минуте благодаря голу Луки Йовича. Сборная Германии смогла сравнять счет в середине второго тайма. Гол на свой счет записал Леон Горецка.
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