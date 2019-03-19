Германия — Сербия 1:1ProstoProSport вчера в 17:38

Сборная Германии сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче. Встреча прошла в Вольфсбурге и завершилась со счетом 1:1. Счет на 12-й минуте открыл игрок гостей Лука Йович.

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