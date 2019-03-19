Футбол

Германия — Сербия 1:1ProstoProSport вчера в 17:38

Германия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Фольксваген-Арена»
12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
46′
Юлиан Брандт
Леон Горетцка
56′
62′
Сергей Милинкович-Савич
Саша Лукич
63′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Леон Горетцка
69′
70′
Лука Йович
Милан Павков
79′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
79′
Мирослав Богосавац
Стефан Митрович
88′
Неманья Максимович
Бранко Йовичич
Лукас Клостерманн
Тило Керер
90′
90′+3′
Милан Павков
Лерой Сане
Нико Шульц
90′+6′
Сборная Германии сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче. Встреча прошла в Вольфсбурге и завершилась со счетом 1:1. Счет на 12-й минуте открыл игрок гостей Лука Йович.
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