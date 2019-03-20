Футбол

Германия — Сербия 0:1 (2-й тайм)Советский спорт 14:50

Германия — Сербия
0 – 1
2-й тайм
Товарищеские матчи
Стадион «Фольксваген-Арена»
12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
46′
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч с Сербией.
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