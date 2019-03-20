Футбол
Германия — Сербия 0:1 (2-й тайм)Советский спорт 14:50
|12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
|46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
|46′
Германия
Расстановка 4‑5‑1
22
Тер Штеген
13
Клостерманн
5
Та
15
Зюле
3
Хальстенберг
10
Брандт
6
Киммих
11
Ройс
21
Гюндоган
19
Сане
9
Вернер
1
Дмитрович
2
Рукавина
5
Спаич
4
Миленкович
3
Богосавач
17
Лазович
20
Милинкович-Савич
6
Максимович
14
Гачинович
22
Ляйич
9
Йович
Сербия
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч с Сербией.
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Германия — Сербия. Прогноз (к. 2.15) и ставки на товарищеский матч 20 марта 2019 года
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