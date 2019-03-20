Германия – Сербия. Прогноз на товарищеский матч от эксперта LeaguelaneБукмекеры.рф 18 марта в 21:06

В среду, 20 марта, в 22:45 (МСК) состоится товарищеский матч между национальными сборными Германии и Сербии. Игра пройдет в Вольфсбурге на поле стадиона «Фольксваген-Арена».

Германия – Сербия. Прогноз на товарищеский матч от эксперта Leaguelane

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