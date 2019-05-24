Экономика

Германа Грефа переизбрали главой СбербанкаРИА Новости 08:05

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, передает корреспондент РИА Новости с годового собрания. Пост президента и председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007-го.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк не планирует нового выпуска акций

Коммерсантъ09:57

Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка

РИА Новости08:05

Число простоев и сбоев в системах Сбербанка за пять лет снизилось в семь раз

ТАСС08:11

Акционеры переизбрали Грефа главой Сбербанка

РБК08:22

Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа председателем правления

Ведомости09:03

Греф переизбран председателем правления Сбербанка

Rambler News Service07:50

Греф избран председателем правления Сбербанка еще на 4 года

Интерфакс08:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Общество

Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Футбол

Акинфеев признался, что в детстве его кумиром был Черчесов

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что в детстве его кумиром был известный в прошлом голкипер, ныне главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 09:59
Политика

Греция подделала статистические данные для вступления в еврозону

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild заявил, что Греция в 2001 г. вступила в еврозону после подделки необходимых для этого документов.
Обновлено в 09:49
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Политика

Американские дипломаты попросили срочного доступа к Уилану

Американское посольство призвало власти России немедленно предоставить к обвиняемому в шпионаже Полу Уилану консульский доступ для обсуждения его состояния.
Обновлено в 09:50
Футбол

Капитан «Реала» задумался об уходе из клуба

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос задумался об уходе из клуба.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов

Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 09:44
Общество

О «БДСМ»-флешмобе в школе Владивостока рассказал организатор

Обновлено в 09:36
Политика

Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Игры

Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом

Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки.
Обновлено в 01:24
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.
Обновлено в 05:15
Политика

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Политика

Депутаты Рады обжаловали свой роспуск в Конституционном суде

62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 09:12
Политика

Партия Порошенко сменит название

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Обновлено в 08:58
Общество

Оскорбление екатеринбуржцев грозит Соловьёву судебным разбирательством

С исками против телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего жителей Екатеринбурга бесами, собираются выступить местная правозащитница Евгения Чудновец и екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.
Обновлено 21 мая в 12:09
Экономика

АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Общество

Одни из самых дешевых выпускных платьев в стране продаются в Ярославле

Оказалось, что в среднем купить платье на выпускной в Ярославле можно за 2190 рублей. Это на 40% ниже средней цены по стране.
Обновлено в 07:00
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein

Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Обновлено в 09:55
Политика

В Кремле оценили возможность встречи глав «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи глав «нормандской четверки»: Владимира Путина (Россия), Ангелы Меркель (ФРГ), Владимира Зеленского (Украина) и Эммануэля Макрона (Франция).
Обновлено в 07:31
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Бывшего юриста ЮКОСа Ивлева заочно приговорили к десяти годам колонии

Хамовнический суд Москвы заочно вынес приговор бывшему заместителю управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» и экс-адвокату нефтяной компании ЮКОС Павлу Ивлеву.
Обновлено в 03:53
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

США продолжают изучать данные о якобы имевшей место химатаке в Сирии

Правительство США продолжает изучать сведения о якобы имевшем на днях место новом случае применения химического оружия в Сирии.
Обновлено вчера в 16:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное